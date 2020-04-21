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أخبار البلد

شاهد.. جولة افتراضية داخل مقبرة ني عنخ خنوم وخنوم حتب

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 11:45 م
مقبرة ني عنخ خنوم
مقبرة ني عنخ خنوم وخنوم حتب
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محمد الاسكندرانى
اطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة لمقبرة ني عنخ خنوم وخنوم حتب بمنطقة سقارة الأثرية والمعروفة باسم "مقبرة الأخوين". 

تخص هذه المقبرة اثنين من كبار موظفي الأسرة الخامسة، هما "ني عنخ خنوم " و"خنوم حتب" الكاهنين في معبد الشمس الخاص بالملك "ني وسر رع" في منطقة أبوغراب، واللذين شغلا أيضا المصففين لشعر الملك والمشرفين على مقلمي أظافره. 

وتذكر أحدث الدراسات أنهما لم يكونا أخوين فقط بل توأمين.

تم اكتشاف المقبرة عام 1965، وهي تتكون من جزئين أحدهما مشيد من الحجر الجيري والآخر محفور في الصخر. يزين مدخلها عمودين نقش عليهما أسماء وألقاب الأخوين . ويؤدي المدخل إلى مجموعة من الحجرات بينها فناء مفتوح. وهي تحتوي على العديد من المناظر من أشهرها المنظر الذي يظهر رجلان يتعانقان وهو مشهد فريد لم يشاهد قط من قبل في مقابر سقارة، بالإضافة إلى مناظر الحياة اليومية كالزراعة والصيد وذبح الحيوانات وصناعة الذهب ونحت التماثيل. 

تم اطلاق هذه الزيارة بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار وNAV3D.

لمشاهدة الجولة أضغط هنا
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