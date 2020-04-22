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فن

اللهم ارزقنا العودة.. سيد معوض يستعيد ذكرياته مع الحرم المكي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:03 ص
سيد معوض
سيد معوض
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مصطفى كرم
شارك سيد معوض لاعب النادي الأهلي السابق، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة قديمة له، من ذكرياته.

وظهر سيد معوض بالصورة من الحرم المكي أثناء أدائه العُمرة في أحد الأعوام الماضية قبل غلق الحرم المكي امام المعتمرين.

وعلق سيد معوض على الصورة "اللهم ارزقنا العودة لبيتك الحرام" وحازت على إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر إنستجرام.

يذكر أن الدوري المصري يشهد حالة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتسببت الظروف العالمية الحالية في إعلان اتحاد الكرة وقف النشاط الرياضي في البلاد لحين السيطرة على الوباء، وحفاظا على اللاعبين.
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