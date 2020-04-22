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تعليم

وزير التعليم ينفي شائعة إلغاء الأبحاث لطلاب المدارس والاكتفاء بنتيجة الترم الأول

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:54 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الاخيرة بشأن صدور قرار بـ إلغاء الابحاث لطلاب المدارس ، والاكتفاء بإعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020.

حيث قال وزير التربية والتعليم : هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

وأعلن وزير التربية والتعليم أن نظام التقييم بـ المشروعات البحثية ، سيطبق على الصفوف الدراسية من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي .

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه يتم اعداد هذا المشروع البحثي بواسطة الطالب او مجموعة من 5 طلاب ، بشكل رقمي او ورقي ، ويتم تسليمه قبل 15 مايو 2020.

وأوضح وزير التربية والتعليم ان من يمتنع عن تقديم المشروع البحثي ، سيدخل دور ثاني يتضمن امتحان ورقي في كل المواد قبل بدء العام الجديد 
وزير التعليم ينفي شائعة إلغاء الأبحاث لطلاب المدارس والاكتفاء بنتيجة الترم الأول
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ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

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