وزير التعليم ينفي شائعة إلغاء الأبحاث لطلاب المدارس والاكتفاء بنتيجة الترم الأول

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كل ما قيل خلال الساعات الاخيرة بشأن صدور قرار بـ إلغاء الابحاث لطلاب المدارس ، والاكتفاء بإعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020.





حيث قال وزير التربية والتعليم : هذا الكلام لا أساس له من الصحة.





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وأعلن وزير التربية والتعليم أن نظام التقييم بـ المشروعات البحثية ، سيطبق على الصفوف الدراسية من 3 ابتدائي حتى 3 اعدادي .





وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه يتم اعداد هذا المشروع البحثي بواسطة الطالب او مجموعة من 5 طلاب ، بشكل رقمي او ورقي ، ويتم تسليمه قبل 15 مايو 2020.





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