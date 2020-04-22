AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيفي عبده تتصدر تويتر بعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد.. شاهد رد فعل الجمهور

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:45 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيفي عبدة بعد عرض أولي حلقات برنامجها للمقالب الذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" على شاشة قناة MBC مصر.
وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : "‏بشكر Mbc انهم عرضوا برنامج فيفي عبده بدري عشان نبطل نتفرج عليه قبل رمضان. ‎#فيفي_عبده" 

وقال آخرون "‏ما تنطق يابني فين المقلب ف ال هي بتعمله ..‎#فيفي_عبده" و "‏انا فهمت لية القناة عارضة البرنامج دا 

وعلق متابع: "بدل ما يخلصوا مننا بكورونا؛ البرنامج هيموتنا واهو نقلل الـ 100مليون ‎#فيفي_عبده ". 

وأضاف أحد المتابعين" ‏مكنتش متخيل انى هلاقى برنامج مقالب اوحش من برامج هانى رمزى ‎#فيفي_عبده". 

وتابع أحد المغردين ‏" ‎#فيفي_عبده عجبنى برنامج فيفى عبده وضحكنى جدا وحبيته يمكن زينه هى اللى رخمة حبه لكن الإعلان جامد والناس الجايه هتضحك". 

يذكر أن زينة كانت اولي ضحايا الفنانة فيفي عبده في برنامجها الجديد " خلي بالك من فيفي" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيفي عبده تتصدر تويتر .. تعرف على السبب

رامز جلال وأحمد السقا وعمرو أديب.. تفاصيل برامج MBC مصر في رمضان

برنامج مقالب.. محمد البوغه يتعاون مع فيفي عبده في خلي بالك من فيفي.. فيديو

يارب يعجبكم.. فيفي عبده تروج لبرنامجها الجديد خلى بالك من فيفي

تقليد وفبركة.. هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي»

صراخ وخوف.. مقلب فيفي عبده يتسبب في سقوط زينة على الأرض من شدة الرعب ..فيديو

ترشيحاتنا

أب ينتقم من طليقته بقتل ابنته

بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور

تاكيس جونياس: لن أعمل في مصر إلا مع نادٍ من 3 فقط.. فيديو

تقدم للدول الكبيرة.. ريهام السهلي تشيد بالمساعدات المصرية لأمريكا.. فيديو

حسن شحاتة: كنا متأهلين لكأس العالم في 2010 بس اتضحك علينا.. فيديو

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

AdvertisementS

5 تسليمات فقط.. الملك سلمان يسمح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين

وزير التربية والتعليم يكشف حقيقة إلغاء الأبحاث عن الطلاب واعتماد نتيجة الترم الأول

الزعيم بين الحياة والموت.. القصة الكاملة لتدهور حالة كيم جونج أون والخليفة المنتظر

التقليد والتمثيل الفاشل أبرزها.. 5 اتهامات لـ خلي بالك من فيفي بعد إذاعة الحلقة الأولى

ننشر نص القرار.. حجز حنين حسام للصباح لاستكمال التحقيقات

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

تقليد وفبركة.. هجوم كبير على فيفي عبده بعد «خلي بالك من فيفي»

بعد كورونا.. بريطانيا تستعد لكارثة جديدة بحلول الصيف

بسبب كورونا.. العثور على 1000 جثة داخل دار مسنين في بريطانيا.. صور

بـ 3 مكونات فقط.. طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا خطوة بخطوة

عدد المتعافين وصل لـ 1181.. اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: الفيروس ليس مرضا فتَّاكًا ولكنه سريع الانتشار

سفاح داعش.. القبض على مغني الراب المصري عبد الباري في إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القلب والكلى والوزن.. 10 أسباب وراء تورم القدمين

لزوم السهرة.. طريقة عمل البطاطس المكسيكية

الكافيه في البيت.. طريقة عمل سموزي الموز بالفول السوداني