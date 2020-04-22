فيفي عبده تتصدر تويتر بعد عرض أولى حلقات برنامجها الجديد.. شاهد رد فعل الجمهور

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فيفي عبدة بعد عرض أولي حلقات برنامجها للمقالب الذي يحمل اسم "خلي بالك من فيفي" على شاشة قناة MBC مصر.

وتصدر الهشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : "‏بشكر Mbc انهم عرضوا برنامج فيفي عبده بدري عشان نبطل نتفرج عليه قبل رمضان. ‎#فيفي_عبده"





وقال آخرون "‏ما تنطق يابني فين المقلب ف ال هي بتعمله .. ‎#فيفي_عبده" و "‏انا فهمت لية القناة عارضة البرنامج دا





وعلق متابع: "بدل ما يخلصوا مننا بكورونا؛ البرنامج هيموتنا واهو نقلل الـ 100مليون ‎#فيفي_عبده ".





وأضاف أحد المتابعين" ‏مكنتش متخيل انى هلاقى برنامج مقالب اوحش من برامج هانى رمزى ‎#فيفي_عبده".





وتابع أحد المغردين ‏" ‎#فيفي_عبده عجبنى برنامج فيفى عبده وضحكنى جدا وحبيته يمكن زينه هى اللى رخمة حبه لكن الإعلان جامد والناس الجايه هتضحك".





يذكر أن زينة كانت اولي ضحايا الفنانة فيفي عبده في برنامجها الجديد " خلي بالك من فيفي" المذاع على قناة " إم بي سي مصر".