"كيم جونج أون" كمان وكمان





قال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن التقارير التي أفادت بأن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، في حالة مرضية خطيرة بعد إجراء جراحة في القلب، غير صحيحة ويصعب دوما التحقق من الأنباء التي تفيد بأن كيم جونغ-أون كان في "حالة مرضية خطيرة"، وأن "دماغه توقف عن العمل"، وأنه "يتعافى من عملية جراحية". وقال المكتب الرئاسي في سيول إنه لا توجد مؤشرات معينة من كوريا الشمالية تفيد بأن الزعيم البالغ 36 عاما "مريض جدا". .. ويعتبر زعيم كوريا الشمالية الشاب كيم جونغ أون من أكثر زعماء العالم إثارة للجدل بعد قراراته وتصرفاته التي جذبت إليه أنظار العالم حيث يتابعه الملايين، خاصة عند إصدار قرار جديد يشعل مواقع السوشيال ميديا حتى في عصر سيطرت فيه أخبار الكورونا على كل شيء ولكن رغم ذلك إنشغل العالم بمجرد ماترددت أنباء عن أنه يمر بظروف صحية حرجة بين الحياة والموت عقب عملية جراحية خطيرة .. إلا أن القصر الرئاسي نفى الخبر الذي سارعت السي ان ان وعدد من وسائل الاعلام الامريكية بنشر الخبر .. كيم جونج تولى زعامة كوريا الشمالية بعد والده كيم جونج الزعيم السابق لكوريا الشمالية في 19 ديسمبر 2011، ومنذ ذلك الوقت وتعتبر كوريا الشمالية محل انتباه العالم بسبب قرارات رئيسها وغرابة شخصيته وليس من الواضح من سيخلف زعيم كوريا الشمالية.. إذا حدث أي شيء له. وتبدو شقيقة كيم، كيم يو-جونغ، هي الخيار الواضح. ليس لأنها فقط تنحدر من نفس "خط دم بيكتو" المقدس.. الذي تنتمي إليه السلالة الحاكمة.. بل لأنها أيضا فيما يبدو أخذت تتصدر عناوين الأخبار .. ففي الشهر الماضي أصدرت أول بيان رسمي لها.. وأصبحت تشاهد..وهي في صحبة شقيقها.. في القمم الرئيسية التي يحضرها .. وعلى العالم الآن أن يتابع الأحداث وينتظر رد فعل كوريا الشمالية على هذه الموجة من التكهنات عن صحة "كيم جونج أون " المعروف عنه أنه شكاك جدا ومتهور ومفتري..وهو لا يثق الا بأخته...كيم يو چونج وتعود علاقتهم القوية الي الست سنوات التي قضياها سويا في مدارس داخلية في سويسرا... ويقال إنها مسيطرة عليه تماما...وهي المخ وهو العضلات...لكن سيدة على رأس دولة مثل كوريا الشمالية ... أمر مٌستبعد جدا وهو ليس لديه أولاد ذكور عنده بنت واحدة...وعنده أخ أكبر منه بس أبوه نحّاه جانبا...لأنه لا مؤاخذة ...شاذ جنسيا ...والأخ التاني اتقتل في مطار كولالامبور في تايلاند سنة ٢٠١٧..بواسطة اربع عملاء للمخابرات الكورية عن طريق غاز أعصاب إسمه VX..واتصورت الحادثة بكاميرات المراقبة...حاليا الأخت هي اللي ممكن تكون بتدير شئون البلاد...لكن لو مات..الدنيا هناك حاتولع...جدير بالذكر إن أبوه لما مات ...كتموا على الموضوع يومين بحالهم...لكن كان معروف اسم من سيخلفه .. فهل هذه المرة ستخلٌف "كيم" شقيقها "كيم" وكلا منهما يحمل نفس الإسم لأنه في كوريا يتم كتابة اسم العائلة أولا.











