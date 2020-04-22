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محافظات

تضامن الوادي الجديد: صرف معاش تكافل وكرامة لـ4311 أسرة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن صرف معاش تكافل وكرامة لـ 4311 أسرة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة الإدارية.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور وائل عبد العزيز، أنه جرى توفير أماكن انتظار للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي تكدس الزحام، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأكد عبد العزيز بدء عملية الصرف من يوم 17 أبريل الجاري، ومستمرة لحين الانتهاء من صرف الدعم لكافة المنتفعين على مستوى المحافظة، مناشدا كافة المواطنين عدم التكدس والزحام على وحدات التضامن أو التزاحم أمام مكاتب البريد حرصًا على سلامتهم.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أعلنت يوم 12 أبريل الجاري، عن صرف مستحقات شهري (مارس وأبريل) كدفعة واحدة على أن يجري ذلك بنظام الدفع المباشر للمواطنين بالبريد (الحوالات البريدية) من مكاتب البريد التابعة لكل قرية على أن يحضر المواطن ببطاقة الرقم القومي وصورة منها دون الانتظار لطبع كروت الفيزا، التي قد تستغرق وقت أطول وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد ولدعم خدمة المواطنين.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت صرف مساعدات برنامج تكافل للمستفيدين والذين يبلغ عددهم نحو ٢ مليون أسرة بإجمالي قيمة نحو ٩٠٣ ملايين جنيه.

وقال بيان من الوزارة اليوم الاثنين إن الصرف يكون من خلال 4 آلاف مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها نيفين القباج، وزيرة التضامن لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لشهر أبريل لمراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات.

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