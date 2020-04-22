شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي لإفتتاح نفق أحمد حمدي 2

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مدينة الإسماعيلية، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية، كما يشهد افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2.

واستقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووفد من كبار الزوار، لافتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس ، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.









وأكدت مصادر من محافظة الإسماعيلية، على انتهاء تجهيز مكان وقاعة الافتتاح، ومشاركة عدد من قاطرات الهيئة في عمل عروض بحرية بالتزامن مع الافتتاح الروسي للمشروعات التنموية.









ومن المنتظر أن تشارك وحدات هيئة قناة السويس، في عمل عروض بحرية بالتزامن مع فعاليات مراسم افتتاح المشروعات القومية.