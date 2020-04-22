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أخبار العالم

للمرة الثانية.. فيروس كورونا يعود إلى رئيس البرلمان الإيراني

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:55 ص
رئيس البرلمان الإيراني
رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني
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قسم الخارجي
قال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان اﻹيراني إن نتيجة فحص کورونا لرئيس البرلمان علي لاريجاني، ظهرت إيجابية مرة أخرى وأنه لا يزال في الحجر الصحي.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، قال أسد الله عباسي، إنه کان من المقرر أن يحضر علي لاريجاني إلى البرلمان هذا الأسبوع، لكنه سيبقى في الحجر الصحي بعد نتيجة الفحص.


وأعلن البرلمان الإيراني، الثلاثاء الماضي، أن الحالة الصحية لرئيسه علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس "كورونا".

ونقلت وكالة أنباء "فارس "الإيرانية عن نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان، قوله إن "الحالة الصحية لرئيس البرلمان علي لاريجاني، قد تماثلت للشفاء بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يمكث منذ أسبوعين في الحجر الصحي المنزلي".

وکانت إدارة العلاقات العامة بالبرلمان قد أعلنت في 3 أبريل، أن علي لاريجاني مصاب بفيروس کورونا وهو في الحجر الصحي.
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