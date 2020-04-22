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حوادث

مصرع سيدتين وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 12:40 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمد عبد الحليم

لقيت سيدتين مصرعهن ، وأصيب 5 آخرون، اليوم، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنطقة الواقعة بين سنور بمحافظة بني سويف والشيخ فضل بمحافظة المنيا، ونقلوا إلى مستشفيات بني سويف التخصصي ومغاغه العام.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "عبد الستار . س . م " 52 عاما، مقيم بإمبابة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، و "ريهام . ع . م " 13 عاما، مقيمة بإمبابة، مصابة جروح وسحجات بالجسم، ، و " مؤمن . م . أ " 35 عاما، مصاب بجروح وسحجات بالجسم، و" حبيبه . ع . س "20 عاما، مقيم بإمبابة، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج،  و"دينا . م . أ"24 عاما، مقيمة بإمبابة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم مع كسر الذراع الأيمن. 

كما أسفر الحادث عن مصرع كلا من : " روحية . ع . م "، 60 عاما، مقيمة محافظة المنيا، وجثة مجهولة الهوية لسيدة تبلغ من العمر 35 عاما.

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