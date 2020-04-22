لمواجهة ارتفاع الأسعار.. مقترح برلماني لتدشين سوق إلكتروني لتجارة الماشية

أكد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أن محاولات استغلال جهود المواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا بشكل سلبي من جانب البعض لاتزال قائمة وخاصة فيما يتعلق بأسعار اللحوم، في ضوء إقبال المواطنين على حركة الشراء مع قدوم شهر رمضان والأعياد، رغم الجهود الكبيرة من الدولة في الرقابة وضبط السوق.





جاء ذلك في تصريحات له اليوم الأربعاء، مؤكدا علي أن قرارات غلق أسواق الماشية بكل تأكيد سبب رئيسي في ذلك، ولكننا جميعا مضطرين لذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين، في ضوء إمكانية أن تكون هذه الأسواق بيئة لانتقال العدوى، ومن ثم تجار الماشية لا يجدون منفذ لبيع مواشيهم فيلجأون للجزارين الذين يستغل بعضهم هذه الأزمة حيث يشترون اللحوم بسعر قليل يتراوح ما بين 60 إلى 65 جنيها للكيلو ، ويقومو بيعها بسعر كبير يتراوح بين 145 إلى 150.





ورأي عضو مجلس النواب ضرورة وجود بدائل لمواجهة هذا الاستغلال والذي قد يكون من وجه نظره منها تدشين سوق إلكتروني للماشية يتم من خلالها عرض الماشية عن طريق الإنترنت وذكر مواصفاتها وسعرها بحيث تكون متاحة للجميع ومن يرغب في شرائها يتفحص صورة الماشية المراد بيعها وله أحقية شرائها أو لا كما له أحقية الذهاب لصاحبها ورؤيتها على الواقع، موضحًا أن هذا الأمر من شأنه الحفاظ على حياة المواطنين ومنع التجمعات الكبيرة التى تنقل من خلالها العدوى والحفاظ على سوق الماشية من الانهيار وضمان عدم ارتفاع اللحوم بشكل مبالغ فيه.





ودعا طلعت، الأهالي بتدشين حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وجروبات لعرض المواشي للبيع وذلك بمساعدة أبنائهم الذي سيكون لهم خبرة أكبر في التعامل مع الانترنت، موضحًا أن الإنترنت مجاله أوسع وأفضل للبيع والشراء خاصة مع إقتراب شهر رمضان وإقبال المواطنين على شراء اللحوم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تم تطبيقها بالفعل ببعض القرى بصعيد مصر وتلقي قبول جيد لدي المواطنين ونتائج إيجابية على مستوى تخفيض الأسعار.