AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عملية تفجيرية جديدة في إسرائيل والشاباك يعلن تفاصيلها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 01:36 م
عملية تفجيرية جديدة
عملية تفجيرية جديدة في إسرائيل والشاباك يعلن تفاصيلها
Advertisements
سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تفاصيل عملية تفجيرية كشفها جهاز الأمن العام الشاباك. 

وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك إحباط عملية تفجيرية في ملعب تيدي في القدس المحتلة. 
 
وقال الجهاز وفق موقع "والاه" الإسرائيلي إنه اعتقل ثلاثة شبان فلسطينيين كانوا يخططون للعملية وهم من طلبة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت، وينتمون إلى حركة حماس. 
 
وأوضح أن الشبان الثلاثة من مخيم قلنديا، والثاني من كفر عقب بالقدس، والثالث من دير جرير برام الله. 
 
وأشار إلى أنهم خططوا لشن هجمات تفجيرية ضد جنود جيش الاحتلال في عدة نقاط برام الله خلال الأشهر الماضية، ووقعت إحدى الحوادث فعلًا، فيما أنهم تورطوا في محاولات أخرى لتنفيذ تفجيرات أخرى ضد الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة.
 
ولفت إلى أن العملية التي كانوا يجهزون لها في ملعب تيدي كانت ستتم عبر مواد متفجرة، وقاموا بتصنيع المتفجرات بعد الاستفادة من شروحات على الإنترنت، واشتروا المواد الكيميائية والمتفجرة والمعدنية، حتى قبض عليهم قبل إكمالها.
 
وكشف التحقيق أن أحد المعتقلين خطط لتنفيذ تفجير في مباراة بيتار القدس ضد هبوعيل الخضيرة في ديسمبر عام 2019، لكنه تراجع ورأى أن ذلك ليس ممكنا جراء الترتيبات الأمنية حول الملعب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يستوحش فى إسرائيل.. الموساد والشاباك والجيش يتدخلون لإنقاذ الموقف

ترشيحاتنا

هزمت كورونا.. قصة إسراء محمود.. ممرضة تمنت الشفاء لاستكمال واجبها في مداواة المرضى

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المعظم

بسبب نجم الأهلي السابق.. ميدو يفتح النار على اللاعبين القدامى

اقتراح جديد من فايلر لاستكمال الدوري المصري.. تعرف عليه

إصابة جميع لاعبي إنتر ميلان بفيروس كورونا

قبل رمضان.. 3 أنواع ديتوكس سريعة للتخلص من سموم الجسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ القطيفة المطرز.. شمس الكويتية تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة

شاهد.. هيفاء وهبي بـ البيجامة من الحجر المنزلي

بفستان محتشم.. الراقصة دينا تخطف الأنظار على إنستجرام