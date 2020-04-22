بماكياج صارخ.. إيمى طلعت زكريا تتألق بالكاجوال.. شاهد

نشرت إيمى طلعت زكريا ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.





وظهرت إيمى طلعت زكريا ، بـ تى شيرت أنيق وبسيط باللون الأبيض، مرتدية معه جاكيت عصريا من الجينز باللون الأسود الذى يتناسب مع إطلالتها.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمى طلعت زكريا فى الماكياج على الألوان الترابية مع الآيلاينر العريض للعيون ليبرز جمالها، واختارت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها على طريقة الويفى العصرية التى تتناسب مع إطلالتها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الكاجوال البسيطة.



