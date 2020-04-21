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مرأة

بسلسلة صورة والدها .. إيمي طلعت زكريا تتألق بإطلالة كلاسيكية .. شاهد

الثلاثاء 21/أبريل/2020 - 06:29 م
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية، على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت إيمي طلعت زكريا بإطلالة كلاسيكية مختلفة، مرتدية بنطال مخطط باللون الرمادي الفاتح، وتوب باللون الأبيض المميز، ونسقت معهم جاكت أنثوي باللون الكحلي، لاستكمال الأناقة.

ونسقت إيمي طلعت زكريا مع ملابسها الكلاسيكية، وضع حزام على منطقة الخصر لتبدو بشكل جمالي جذاب.

وتركت إيمي طلعت زكريا خصلات شعرها البني من أعلى والأصفر من الأسفل منسدلا بطريقة ناعمة على الأكتاف.

وجذبت الأنظار لها بارتدائها سلسلة ذهبية تحمل صورة والدها الفنان طلعت زكريا.
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