تيك توك تصدر بيانا بعد أزمة اليوتيوبر حنين حسام: نضع سلامة وأمن مستخدمينا أولوية أساسية

أصدر تطبيق تيك توك بيانا ردا على ما يثار حوله من شائعات عن مخالفته قواعد السلوكيات الاجتماعية والأخلاقية بعد ضبط الطالبة حنين حسام.





وقال نص البيان: " تضع "تيك توك" سلامة وأمن مستخدميها كأولوية أساسية لديها، وتلتزم بتوفير بيئة آمنة وإيجابية لمستخدمي التطبيق وذلك من خلال إرشادات مجتمع "تيك توك" التي تساعد المستخدمين على فهم كيفية استخدام التطبيق بطريقة إيجابية وتحدد قواعد السلوك والمحتوى المقبول وغير المقبول على منصتنا، وذلك استمرارا لجهودنا الهادفة للحفاظ على بيئة التطبيق كبيئة آمنة للجميع، حيث تعكس إرشادات مجتمع "تيك توك" مبادئنا ومبادئ المجتمع وتحدد قواعد السلوك المقبولة على المنصة، التي ترحب وتسمح فقط بالسلوكيات المقبولة اجتماعيا".





وأضاف: بالإشارة إلى الأخبار المتداولة والمنتشرة مؤخرا عن إحدى مستخدمي تطبيق "تيك توك"، فإننا نؤكد أن المحتوى المتداول محل التحقيق لم يتم نشره من خلال منصتنا، كما نؤكد دائمًا أننا لا نؤيد أو نفرق بين أي محتوى أو مستخدم وآخر طالما أنه يلتزم بإرشاداتنا وقواعدنا المدرجة، كما نقوم دائمًا بتطوير وتعزيز أدوات مراقبة وتقييم المحتوى لضمان تحديد استخدام الجميع من المشاهير أو غير المشاهير على حد سواء وفقًا لإرشادات مجتمع "تيك توك"، وأن أي سلوك سلبي قد يحدث على التطبيق من قبل المستخدمين هي حالات فردية لا تعكس ولا تمثل مبادئ المنصة.





وتابع البيان: كما نؤكد على عملنا المستمر لتطوير وتحديث وسائلنا وأدواتنا بشكل دوري لمكافحة سوء الاستخدام، فهي عملية مستمرة لا تنتهي وهو تحدي تواجهه الصناعة بأكملها، ونحن ملتزمون العمل باستمرار على تحسين إجراءاتنا الحالية وتفعيل أدوات تقنية وإدارية إضافية في إطار التزامنا تجاه مستخدمينا، كما أننا نشجع المستخدمين أيضًا على الإبلاغ عن أي محتوى أو استخدام غير لائق من خلال خاصية الدعم والإبلاغ داخل التطبيق من أجل مساعدتنا في الحفاظ على بيئة ملائمة وإيجابية على المنصة.





وأضاف: نحث المستخدمين على المساهمة في خلق بيئة أفضل من خلال الالتزام بالإرشادات والامتناع عن نشر أو تأييد أي محتوى سلبي، لأن هذا النوع من المحتوى يتم مسحه من التطبيق على الفور بسبب انتهاك إرشادات المجتمع، ونحن ملتزمون بتثقيف المستخدمين وإمدادهم بالمعلومات اللازمة حول الرفاهية الرقمية، وتشجيعهم على تحمل المسؤولية والاستخدام المسؤول للإنترنت.



