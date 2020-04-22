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اقتصاد

البورصة تخسر 1.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأربعاء

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:25 م
صدى البلد
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محمد صبيح

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات، اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسى فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 544.149 مليار جنيه.

 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.75% مسجلا مستوى 9801 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1486 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.13% مسجلا مستوى 1107 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.04% مسجلا مستوى 1073 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 701 نقطة.
 

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