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فن

إنجى شرف تهنئ جمهورها والشعب المصرى بحلول شهر رمضان الكريم

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 02:58 م
إنجى شرف
إنجى شرف
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آيه عاطف
هنأت الفنانة إنجى شرف الشعب المصرى بشكل عام وجمهورها ومتابعيها بشكل خاص بحلول شهر رمضان الكريم .

نشرت إنجى شرف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك تهنئة بحلول شهر رمضان الكريم وأرفقت بالتهنئة الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم "شهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" صدق الله العظيم .

من ناحية أخرى عكفت إنجى شرف على قرأءة بعض الأعمال المرشحة لها ومن المؤكد أنها ستوافق على إحداها لتعود بقوة وخصوصا عقب نجاح دورها فى مسلسل الضاهر الذى عرض مؤخرا على إحدى القنوات الفضائية .
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