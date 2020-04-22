نجمة Game of thrones صوفي تيرنر تتجول مع زوجها جو جوناس بالكمامة في كاليفورنيا.. صور

رصدت عدسات مصوري الباباراتزي صورًا للمغني الامريكي جو جوناس اثناء تجوله مع زوجته الممثلة البريطانية صوفي تيرنر في شوارع ولاية كالفورنيا الأمريكية.





وظهر الثنائي الشهير وهما يرتديان كمامات طبية من اللون الأسود برفقة كلابهما، وذلك ضمن اتباع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





وانتشرت على مدار الأشهر الماضية شائعة حمل نجمة مسلسل Game of thrones في طفلها الأول، فيما التزم نيك جوناس وصوفي ترينر الصمت بشأن تلك الشائعة التي لم يتم تأكيدها أو نفيها.





وصرح مقربون من صوفي تيرنر لموقع Just Jared انها اصبحت في الفترة الأخيرة ترتدي ملابس فضفاضة كي تحفي ملامح حملها.





وأقيم حفلان زفاف لـ صوفي تيرنر وجو جوناس الأول في ولاية لاس فيجاس الأمريكية عقب الانتهاء من حفل توزيع جوائز billboard الموسيقية والثاني في العاصمة الفرنسية باريس.







