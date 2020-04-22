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كان حلم.. الرئيس السيسي يتحدث عن المشروعات الجديدة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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فرح علاء الخولي

قاطع الرئيس السيسي كلمة اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، عندما تم الانتهاء من افتتاح مشاريع الإسماعيلية والسويس كان هناك رغبة في البدء بنفق الشهيد أحمد حمدي، معقبًا: "عايزين نشغل الناس"، وان الدولة كانت غير مخططة للعمل في النفق في ذلك الوقت، إلا إذا كان معدل الحفر للكيلو مختلف.


وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2 أسفل قناة السويس، المذاع على التلفزيون المصري، إن كان في المقابل أن هناك مشروعات الانفاق التي تحت مطار القاهرة تبلغ 2 كيلو انفاق بنفس ماكينة الحفر العملاقة.


ورد عليه وزير النقل كامل الوزير، أن مشروع الانفاق أسفل مطار القاهرة يبلغ 2 كيلو حفر نفقي، و نصف كيلو حفر نفق مفتوح وهذا بالاستعانة بنفس ماكينة الحفر العملاقة التي تم استخدمها في نفق الشهيد أحمد حمدي.


وأضاف الرئيس ان تنفيذ هذه المشروعات من 4 سنوات "كانت حلم" لأنه كانت الرغبة في تنفيذها ان تكون بأيدي مصرية وشركات مصرية وبأقل التكاليف واستطاعت الدولة ان تحقق ذلك، وكان ذلك بالتعاون مع القوات المسلحة وشركة المقاولون العرب وأوراسكوم مشيرًا الى انه اصبح هناك ثقة في العمالة المصرية بعد الانتهاء من انفاق السويس والإسماعيلية.

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