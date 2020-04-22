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استنى يا إيهاب.. السيسي يستوقف رئيس الهيئة الهندسية للاستفسار عن الأعمال المتأخرة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:05 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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نورهان رأفت
استوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، أثناء حديثه في افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، اليوم الأربعاء، قائلا له: "استنى يا إيهاب"، واستفسر منه عن بعض الأعمال المتاخرة حتى الآن في شرق القناة.  

ورد إيهاب الفار، بأن القوات المسلحة تبذل أقصى جهدها للانتهاء من جميع الأعمال في أقصى توقيت ممكن. 

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل إلى الإسماعيلية، لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.

ويفتتح الرئيس السيسي اليوم الأربعاء، ووفد من كبار الزوار، عددا من المشروعات التنموية، بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.
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