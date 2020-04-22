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محافظات

بمشاركة 5 آلاف مهندس وعامل وفني مصري.. تعرف على تفاصيل مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي ٢

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 03:45 م
نفق الشهيد احمد حمدي
نفق الشهيد احمد حمدي ٢
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انجي هيبة
بمشاركة 5 آلاف مهندس وعامل وفني مصري، وبتنفيذ تحالف شركتي كونكورد وبتروجيت، وتحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جرى إنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي ٢ وهو النفق الموازي لنفق أحمد حمدي، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأربعاء.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن النفق الجديد يعد إضافة لمحاور العبور المختلفة التي تربط سيناء بالوطن، والتي حرصت الدولة المصرية على الانتهاء منها في وقت قياسي لدفع جهود التنمية في منطقة القناة وسيناء من خلال سلسلة من الأنفاق والكباري العائمة وشبكة طرق مطورة. 

وأشاد رئيس الهيئة بالجهد المبذول من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للانتهاء من أعمال حفر النفق في وقت قياسي، لتبدأ فور الانتهاء من زيارة الرئيس، أعمال التشطيبات والتجهيزات.

وقال رئيس الهيئة: "تتولى الهيئة مسئولية تشغيل نفق الشهيد أحمد حمدي الأول وصيانته منذ عام ١٩٨٥".

وأضاف: "خلال السنوات الماضية، خضع النفق الرئيسي لمشروعات التطوير والصيانة المختلفة"، ملقيا الضوء على الأنظمة الجديدة الجاري تطويرها وتحديثها وأبرزها أنظمة التهوية ومكافحة الحريق وغرفة التحكم وملحقاتها، علاوة على ميكنة كل من منظومة تحصيل الرسوم ومراقبة الصلاحية الفنية للمركبات، فضلا عن تطوير العلامات الإرشادية والتحذيرية داخل النفق.

وأكد ربيع تطوير أنظمة المراقبة المرئية والحفاظ على متوسط السرعة المحددة والمقدرة بـ ٥٠ كم /ساعة ومراقبتها بالرادار.

يذكر أن نفق الشهيد أحمد حمدي يبلغ طوله 1640 مترا، وتستغرق مدة عبوره ثلاث دقائق فقط، ويقدم النفق خدمة العبور على مدار ٢٤ ساعة، ويبلغ متوسط العبور اليومي من خلاله ٦٠٠٠ مركبة خلال فصل الصيف و٥٠٠٠ مركبة يوميا خلال فصل الشتاء.
بمشاركة 5 آلاف مهندس وعامل وفني مصري.. تعرف على تفاصيل مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي ٢
بمشاركة 5 آلاف مهندس وعامل وفني مصري.. تعرف على تفاصيل مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي ٢
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