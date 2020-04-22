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اللواء إيهاب الفار: القوات المسلحة تدعم وتساند مشروعات الهيئة الهندسية

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 04:34 م
اللواء إيهاب محمد
اللواء إيهاب محمد الفار
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هاجر إبراهيم
قال اللواء إيهاب محمد الفار، رئيس الهيئة الهندسية إن محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمحسمة تتكون من مبنى معالجة المياه و2 حوض مزج سريع و40 حوض مزج بطيء، بالإضافة إلى مبنى الكلور ومبنى الحقن الكيميائى ومنشآت خدمية وأعمال مراقبة.


وأضاف "الفار" خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمحسمة بالإسماعيلية، أن القوات المسلحة تعمل على المساندة المستمرة والدعم الكامل لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالهيئة الهندسية فى مختلف المجالات.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.


وشاهد الرئيس السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان أمل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.


من ناحية أخرى، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن معدلات تنفيذ وإنجاز نفق الشهيد أحمد حمدي 2 تجاوزت التوقعات وتمت في زمن قياسي.


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