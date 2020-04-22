اللواء إيهاب الفار: القوات المسلحة تدعم وتساند مشروعات الهيئة الهندسية

وأضاف "الفار" خلال افتتاح محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالمحسمة بالإسماعيلية، أن القوات المسلحة تعمل على المساندة المستمرة والدعم الكامل لتنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالهيئة الهندسية فى مختلف المجالات.

والتزم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فور وصوله السويس لافتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.





وشاهد الرئيس السيسى، فيلمًا تسجيليًا بعنوان " شريان أمل وحياة"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.