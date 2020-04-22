الخفافيش تهاجم قرية بـ سمالوط.. والزراعة تقتحم البؤرة لمواجهتها

تمكنت مديرية الزراعة بالمنيا من القضاء على بؤرة ظهرت بها خفافيش في وقت سريع بعد أن تقدم عدد كبير من أهالي مدينة سمالوط بشكاوى بظهور خفافيش داخل منزل مهجور بشارع التجارة بالمدينة





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وعلي الفور قامت لجنة من مديرية الزراعة بالمنيا ، بإقتحام المنزل المهجور للقضاء على عدد من الخفافيش بداخله.

وتم تشكيل لجنة من الزراعة بالتواجد أمام المنزل برئاسة المهندس حسن محمد عيسى رئيس قسم العدوى بالادارة الزراعية بالمركز، وقام بدخول المنزل ورش الدخان داخل المنزل لإصابة الخفافيش بالسل وشلل حركتها عن الطيران .





مع عمل شبك بديل للسقف المنزوع ومداخل ومخارج المنزل وإغلاق كافة المنافذ فى المنزل المهجور والمكون من طابق واحد عبارة عن مدخل وحجرة مغلقة وحجرة داخليه تتركز فيها الخفافيش بشكل كبير ، وقامت اللجنة ببرش الدخان بجميع انحاء المنزل بعد ارتداء الواقى واقتحام عش الخفافيش

كان أهالي سمالوط بالمنيا قد تقدموا بعدد من الشكاوى تفيد بوجود خفافيش داخل منزل مهجور على الفور تم التنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الزراعة ، واقتحام المنزل والذي وجد بداخله إعداد كبيرة جدا من الخفافيش تملأ أركان المنزل.