AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ المنيا يشكل لجنة لحصر المباني المخالفة بـ أبو فليو ودماريس

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:29 م
اللواء أسامه القاضي
اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا
Advertisements
ايمن رياض

قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تشكيل لجنة لحصر المباني المخالفة بمنطقتي أبوفليو بشرق النيل وكذلك دماريس شمال مدينة المنيا ، بهدف فحص كافة الملفات الخاصة بالمباني والابراج المقامة بهما ، تمهيدا لتنفيذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين بالمنطقتين.

جاء ذلك خلال حملة مفاجئة، قادها المحافظة بمنطقة دماريس ، حيث وجه بالإيقاف الفوري والتحفظ لأعمال شدة خشبية بالدور الثامن لمبني مخالف، والتحفظ علي مواد البناء الموجودة بالموقع لمبني آخر، وكذلك فك مع التحفظ على أعمال شدة خشبية علي واجهة أحد الأبراج بجوار المطاحن.

وخلال جولته بمنطقة دماريس ، شدد المحافظ علي رئيس مدينة المنيا، علي ضرورة رصد جميع المخالفات في المهد والتعامل والإيقاف الفوري والسريع لكل مخالفات البناء، مع حصر كافة المخالفات الموجودة في نطاق دماريس، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا أنه لا تهاون في تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

ووجه المحافظ باستمرار الحملات لإزالة التعديات بشكل فوري، حيث كلف المحافظ اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة بشن حملة مكبرة بمنطقة دماريس ، أسفرت عن إزالة 43 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالة أعمدة لعدد من المنازل المخالفة لقانون البناء 119 لسنة 2008 ، وكذلك إزالة أسقف لأدوار علوية بعدد من الأبراج المخالفة.

وأكد المحافظ أن أهم الملفات التي يعمل عليها حاليا هي القضاء على ظاهرة البناء المخالف، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة تمثل خطورة داهمه على أرواح وممتلكات المواطنين، وضغط كبير على شبكات المرافق بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن توجيهات القيادة السياسية والسيد رئيس الوزراء واضحة في هذا الشأن بتنفيذ قانون الطوارئ وتحويل أى مخالفة بناء للنيابة العسكرية والتصدي لأى محاولة يقوم بها المخالفون ، معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
محافظ المنيا يشكل لجنة لحصر المباني المخالفة بـ أبو فليو ودماريس
محافظ المنيا يشكل لجنة لحصر المباني المخالفة بـ أبو فليو ودماريس
محافظ المنيا يشكل لجنة لحصر المباني المخالفة بـ أبو فليو ودماريس
محافظ المنيا يشكل لجنة لحصر المباني المخالفة بـ أبو فليو ودماريس
محافظ المنيا يشكل لجنة لحصر المباني المخالفة بـ أبو فليو ودماريس
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة العقارات والمبانى المخالفة بكفر الدوار في البحيرة

إزالة الأبراج السكنية المقامة على الأراضي الزراعية في المنيا

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: فك الشدات الخشبية ومصادرة المعدات لـ 5 مخالفات بناء بعدة مناطق بالمدينة

أجهزة المدن الجديدة تواصل إزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة

شاهد.. أجهزة المدن الجديدة تواصل جهودها لإزالة مخالفات البناء والتعدى على أملاك الدولة

تأكيدا لقوة الدولة.. محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لإزالة 6 أبراج مخالفة بـ أبوفليو

ترشيحاتنا

الاتفاق السعودي يعثر على بديل ازارو من الدوري المصري

من 8 صباحا لـ5 مساء.. التموين تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

اخبار الرياضة.. دليل براءة عضو ادارة الزمالك السابق.. راتب خيالي لـ كينو في الأهلي.. وخبر سار من مرتضى منصور

أول تعليق لـ الرئيس السيسى على مقال "نيوتن" المثير للجدل بشأن سيناء

الرئيس يشهد افتتاح محطة معالجة مياه صرف المحسمة بالإسماعيلية

وصول الرئيس السيسي لافتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة وملابس صيفى.. بوسي شلبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كارثة .. علامات غير متوقعة في البطيخ تعني فساده

نجمة Game of thrones صوفي تيرنر تتجول مع زوجها جو جوناس بالكمامة في كاليفورنيا.. صور