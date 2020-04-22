بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شهر رمضان

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد مغرب اليوم الأربعاء، رؤية هلال شهر رمضان المبارك 1441 هجرية، مُقررة إلغاء احتفال الرؤية ضمن الإجراءات الوقاية للدولة فى ظل سعيها للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، ومنع التجمعات والمؤتمرات، حيث سيتم الاكتفاء ببيان الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، من مكتبه فى دار الإفتاء المصرية، من خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء على "الفيسبوك".

وأكدت « الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها المسؤولة عن استطلاع هلال رمضان وإعلان أول أيام شهر رمضان 1441 - 2020 وبداية الشهور، وسيتم عمل بث مباشر على الصفحة ليعلن المفتي نتيجة الاستطلاع.





وأشارت إلى أنه يستحب عند رؤية الهلال، ترديد دعاء رؤية الهلال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).



