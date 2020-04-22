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رياضة

موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. تفاصيل

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 07:32 م
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشفت تقارير مغربية امكانية استمرار تأجيل بطولة دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية لـ اكتوبر المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية. 

وأكد موقع " le360 sports " المغربي في تصريحات لـ طارق بوشماوي عضر المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " أن كرة القدم تمر بازمه عالمية خاصة على المستوى الاقتصادي مشددا ان الامور بحاجه لمزيد من الوقت حتى تعود المسابقات مرة اخرى.

وأضاف بوشماي أن صحة الانسان هي الاولوية الاولى بالنسبة لجميع مسؤولي كرة القدم في العالم مشددا على ان الدوريات المحليه يمكن ان تعود في حال استقرت الامور ولكن الامر مختلف بالنسبه لـ البطولات العالمية.

وتابع أن سيتم التنسيق بين الاتحادات القارية والاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشان المسابقات العالمية.
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