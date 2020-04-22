الفنان مصطفى خاطر يكشف كواليس مسلسل عمر ودياب .. فيديو

قدم الفنان مصطفى خاطر العزاء لأسر كل المتوفين بسبب فيروس كورونا، داعيا بالشفاء العاجل لجميع المصابين بالفيروس.

وكشف خاطر خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، كواليس المسلسل الذى يدخل به السباق الرمضانى لهذا العام قائلا:" تدور أحداث مسلسل عمر و دياب فى إطار كوميدي ملئ بالضحك".

وأوضح مصطفى خاطر أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق على الاسم فريق العمل.

وأشار خاطر إلى أن أحداث المسلسل تدور حول شابين من حارة شعبية يسعيان إلى تحقيق النجاح عبر ممارسة العديد من الوظائف ولكنهم يفشلون كل مرة وبالرغم من ذلك لا يتوقفان عن العمل.

وأكد خاطر،أن مشاركة الفنان على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا:" بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".