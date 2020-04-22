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رياضة

بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانا حال عودته.. تعرف على القنوات الناقلة

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 09:11 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم"البريميرليج"، دخلت في محادثات مع الحكومة لبحث إمكانية بث مباريات البطولة مجانًا حال عودته.

وأشارت صحيفة صن البريطانية أن رابطة البريميرليج تتفاوض مع الحكومة ، لإذاعة المباريات المتبقية في الدوري حال استكماله مجانًا على القنوات الأرضية في إنجلترا، لتعويض الجمهور عن إقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة.

وذكرت الصحيفة أن مفاوضات الرابطة قد تلاقي رفض شبكة سكاي سبورتس و بي بي سبورت المالكتين الحصريتين لحقوق بث الدوري الإنجليزي.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال الموافقة، ستتم إذاعة المباريات على قنوات بي بي سي وITV مجانًا للجمهور في إنجلترا.

يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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