زحام في أسواق بيع الياميش بالاسكندرية رغم تحذيرات كورونا ..صور

شهدت أسواق الإسكندرية اليوم، زحاما شديدا من جانب المواطنين الذين توافدوا عليها لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك، رغم التحذيرات المتكررة من خطورة الزحام الذي يساعد في نشر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ورصد موقع "صدى البلد"، خلال جولة بأسواق وسط المدينة زحام كبير وخاصة على محال بيع الياميش والمستلزمات الرمضانية.





ويقول محمد علي، تاجر بسوق الميدان، إن شراء المستلزمات الرمضانية والباميش عادة مصرية أصيلة يحرص عليها المواطنين، مضيفا:"رمضان ميبقاش رمضان من غير الياميش، مشيرا إلى أن الإقبال كان متوسط حتى اليومين السابقين على الشهر الكريم.





وقال عزت صلاح، مواطن: " مضطرين للنزول لشراء المستلزمات لأنها عادة رمضانية أصيلة، وربنا في الأخر بيسلم".





وقالت منى سعيد، ربة منزل: "نتخذ احتياطتنا ونضطر للنزول لشراء مستلزمات رمضان والياميش، لأنه أشياء ضرورية خلال أيام الشهر الكريم، مشيرة إلى أن النزول لسوق الحقانية عادة لها منذ سنوات طويلة".



