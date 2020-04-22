وكالة دولية تتحدث عن كارثة في تركيا.. عجز مالي لم يحدث منذ 10 سنوات

أوردت صحيفة أحوال التركية، ما تحدثت عنه وكالة رويترز حول كارثة منتظرة بتركيا تحت قيادة رئيسها رجب طيب أردوغان.





فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد التركي هذا العام للمرة الأولى منذ عام 2009، ومن غير المرجح أن ينمو مرة أخرى حتى عام 2021 ، بسبب تخفيض الإنتاج حتى منتصف العام بسبب وباء كوفيد 19 ، وفقًا لاستطلاع من رويترز.





ويقترب عدد الوفيات في تركيا من 2500 وفاة، لكن صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية تشكك في هذا الرقم، وتقول إن الحصيلة أكبر.





وبينما تشكك الصحيفة والبيانات الدولية في الأرقام الرسمية لحكومة أردوغان، يقترب عدد المصابين في تركيا من 100 ألف مصاب، وهو ما يجعلها في المركز السادس عالميًا في بؤر الوباء سواء من خلال المصابين أو أعداد الوفيات.





وفي تفاصيل كارثة اقتصاد تركيا، استشهدت رويترز بالمتوسطات ​​المتوقعة لآراء وشهادات حوالي 40 خبيرا اقتصاديًا، قالوا بتقلص الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة في عام 2020 ، مع مزيد من الانخفاضات في الربعين الثاني والثالث بنسبة 8.6 في المائة و 5.3 في المائة على التوالي.