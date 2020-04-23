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اقتصاد

طريقة استعادة الرقم السري لبطاقة التموين

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد خطوات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين إذا تم فقده أو نسيانه.. حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية استعادة الرقم السري عن طريق مكتب التموين والهاتف المحمول.


أولا: الذهاب إلى مكتب التموين وملء استمارة أداء الخدمة

ثانيا: الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري

صوره البطاقة الشخصية 

صورة بطاقة التموين 

نموذج تغيير الرقم سري من المكتب مكتوب فيه رقم الهاتف المسجل بالنظام 

أصل البطاقة التموينية 

تقديم طلب تغيير الرقم السري، وبعدها بــ 15 يوما، يمكنك أن ترسل رسالة إلى 91237 أو 9136 مكتوب فيها 1 وسيتم الرد عليك بالرقم السري الجديد.
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