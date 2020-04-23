طريقة استعادة الرقم السري لبطاقة التموين

يستعرض صدى البلد خطوات استعادة الرقم السري لبطاقة التموين إذا تم فقده أو نسيانه.. حيث تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية استعادة الرقم السري عن طريق مكتب التموين والهاتف المحمول.









أولا: الذهاب إلى مكتب التموين وملء استمارة أداء الخدمة





ثانيا: الأوراق المطلوبة لتغيير الرقم السري





صوره البطاقة الشخصية





صورة بطاقة التموين





نموذج تغيير الرقم سري من المكتب مكتوب فيه رقم الهاتف المسجل بالنظام





أصل البطاقة التموينية



