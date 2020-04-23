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رياضة

مجدي عبد الغني: حققت إنجازات لم أتحدث عنها.. وسأترشح لانتخابات اتحاد الكرة.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:17 ص
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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عمرو ابوبكر
أكد مجدي عبد الغني مُحلل فريق البريمو على قناة Ten  مع الإعلامي إسلام صادق أنه حقق الكثير لكرة القدم أثناء تواجده في مجلس اتحاد الكرة المصري ولم يتحدث عنها نهائيا.


وأضاف عبد الغني أنه لم يتحدث نهائيا عن الإنجازات التي حققها إتحاد الكرة المصري أثناء تواجده في المجلس السابق  لأن دورنا الرئيسي تحقيق الامتيازات الكثيرة للكرة المصرية ولم أجد أي شخص تحدث عن هذه الإنجازات.


وتابع أنني سأتقدم للانتخابات القادمة لاتحاد الكرة المصري وأسعى لتقديم كثير من الإنجازات للكرة المصرية مع المجلس القادم.


جدير بالذكر أن مجدي عبد الغني تواجد في مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم فترة طويلة حقق خلالها المنتخب الوطني انجازات عديدة.


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم اعلن تعليق بطولة الدوري والنشاط الرياضي بالكامل بسبب تفشي فيروس كورونا. 
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