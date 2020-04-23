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رياضة

اتحاد الكرة يرفض الإفراج عن 5 ملايين جنيه مستحقات للزمالك

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:57 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن رفض الاتحاد المصري لكرة القدم طلب النادي بالإفراج عن المستحقات الخاصة لدى الاتحاد الافريقي لكرة القدم والتي تم تحويلها على حساب الاتحاد .


وأرسل الكاف مبلغا يقترب من 5 ملايين جنيه إلى حساب الاتحاد المصري لكرة القدم خاصة بنادي الزمالك قيمة التأهل لنصف نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا.


وجدد مجلس إدارة القلعه البيضاء طلبهم من الجبلاية بالإفراج عن المبلغ بسبب الأزمة المالية التي مر بها النادي لكن الأمر قوبل بالرفض من جانب الجبلاية التي تمسكت بخصم المبلغ بسبب وجود مديونية على نادي الزمالك.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الرجاء المغربي بدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا حيث تم تأجيل اللقاء الذي كان مقررا له مطلع مايو المقبل.
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