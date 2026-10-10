وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، يرافقها حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، منطقة كهف الجارة بواحة الفرافرة، تمهيدًا لإعلانها المحمية الطبيعية رقم 32 ضمن شبكة المحميات الطبيعية في مصر، مع التوجيه بإجراء مسح بيئي شامل للمنطقة المحيطة، وإعداد خطة متكاملة لحماية الموقع وتمهيد الطريق المؤدي إليه.

واطلعت الوزيرة ، خلال الجولة على المقومات الطبيعية والجيولوجية للكهف، وما يضمه من تكوينات كلسية فريدة تشمل الهوابط والصواعد، التي تشكلت عبر فترات زمنية طويلة، إلى جانب الرسوم والنقوش الصخرية التي تعكس القيمة الجيولوجية والأثرية للموقع.

ووجهت الوزيرة، بإجراء مسح بيئي للمنطقة المحيطة بالكهف، للتأكد من إمكانية وجود كهوف أخرى تتمتع بخصائص مماثلة، إلى جانب وضع خطة إدارة وحماية متكاملة للحفاظ على التكوينات الطبيعية، وتمهيد الطريق المؤدي إلى الموقع بما يسهل الوصول إليه مع ضمان حمايته.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن كهف الجارة يمثل نموذجًا فريدًا للتنوع الجيولوجي والطبيعي بالصحراء الغربية، مشيرة إلى أن حماية المواقع ذات القيمة البيئية والجيولوجية تتيح فرصًا واعدة لتنمية السياحة البيئية والجيولوجية، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمعات المحلية.

ودعت الوزيرة، المواطنين ومحبي الطبيعة إلى زيارة كهف الجارة واكتشاف ما يضمه من تكوينات ومشاهد طبيعية متميزة، مع الالتزام بقواعد الزيارة المسؤولة وعدم الإضرار بالتكوينات الجيولوجية أو ترك المخلفات، حفاظًا على هذا الإرث الطبيعي للأجيال القادمة.

من جانبها، أكدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، أن كهف الجارة يعزز مكانة المحافظة كوجهة واعدة للسياحة البيئية، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لحماية الموقع والترويج لمقوماته الطبيعية، بما يسهم في جذب الحركة السياحية ودعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة.

وتأتي الجولة في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لحماية المحميات الطبيعية وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية والجيولوجية التي تتمتع بها مصر، مع الحفاظ على التنوع الطبيعي ودعم السياحة والبحث العلمي.