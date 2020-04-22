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رياضة

أخبار الرياضة .. موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية .. راتب شهري خيالي لـ كينو في الأهلي

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية من  اليوم، الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي:



 كشفت تقارير مغربية امكانية استمرار تأجيل بطولة دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية لـ اكتوبر المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية. 



تمنى جماهير النادي الأهلى نفسها بتعاقد مجلس الإدارة مع النجم البرازيلي ماركس دى سيلفا كينو لاعب نادي بيراميدز المعار إلى نادي الجزيرة الإماراتي هذا الموسم .



نعي محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الاهلي أحد عمال غرفة الملابس في النادي الذي توفي اليوم.



أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم"البريميرليج"، دخلت في محادثات مع الحكومة لبحث إمكانية بث مباريات البطولة مجانًا حال عودته.



يتجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لوقف الاعتماد على تقنية الـVAR، خلال استكمال الموسم الجاري عقب تفشي فيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية حول العالم.



 

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