أخبار الرياضة .. موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية .. راتب شهري خيالي لـ كينو في الأهلي

كشفت تقارير مغربية امكانية استمرار تأجيل بطولة دوري أبطال افريقيا والكونفيدرالية لـ اكتوبر المقبل في ظل أزمة فيروس كورونا العالمية.
تمنى جماهير النادي الأهلى نفسها بتعاقد مجلس الإدارة مع النجم البرازيلي ماركس دى سيلفا كينو لاعب نادي بيراميدز المعار إلى نادي الجزيرة الإماراتي هذا الموسم .
نعي محمود عبد المنعم كهربا نجم فريق الاهلي أحد عمال غرفة الملابس في النادي الذي توفي اليوم.
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم"البريميرليج"، دخلت في محادثات مع الحكومة لبحث إمكانية بث مباريات البطولة مجانًا حال عودته.