قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر
استنفار أمني في لندن.. 10 آلاف متظاهر من أجل فلسطين والشرطة تهدد باعتقال مرتدي الأقنعة
على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
وزيرة التنمية المحلية تتفقد منطقة كهف الجارة بالوادي الجديد لإعلانها محمية طبيعية
شقق الإسكان الاجتماعي للإيجار 2026.. الشروط والأوراق المطلوبة وآخر موعد للتقديم
الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف
وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي بعدد من المشروعات بحدائق أكتوبر والشيخ زايد
سعر الذهب عيار 21 اليوم السبت.. قائمة الأسعار الكاملة في مصر
الرئيس الفلسطيني يصدر مرسوما بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية
بيعاكس الطالبات.. ضبط سباك استعرض بدراجة نارية أمام مدرسة بكفر الشيخ
وزير المالية: نجاح القطاع الخاص ونموه وتوسعه يمثل مصلحة مباشرة للاقتصاد المصري
هل يجوز تأخير الصلاة بسبب العمل؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف

القوات الروسية
القوات الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي لوكاشوفو ولوبانوفكا في مقاطعة خاركوف.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"تقوم وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية في مقاطعة خاركوف، بضغط حلقة التطويق وتوسيع منطقة السيطرة الخارجية، وتم تحرير بلدتي لوكاشوفو ولوبانوفكا في الحصار".

وأوضحت أن "القتال جارٍ من أجل تحرير بلدات نيكولايفكا وفارفاروفكا وريزنيكوفو ونيفيودوفكا وتشرنو في في مقاطعة خاركوف".

وأشارت إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، في حلقة الحصار بلغت ما يصل إلى 45 عسكريًا، ليصل عدد الخسائر إلى ما يصل إلى 270 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية".

وأوضح البيان، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية بالقوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكريًا، كما تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 525 عسكريًا.

وأضاف أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، فيما واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 275 عسكريًا.

وبحسب البيان، فإن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "هيمارس" و725 طائرة مسيرة أوكرانية".

القوات المسلحة الأوكرانية وزارة الدفاع الروسية القوات الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

الذهب

سعيد إمبابي يفاجئ الراغبين في شراء الذهب: مش لازم تستنى الأسعار تنزل

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

دعاء الفجر

دعاء الفجر لزوال الهموم وتفريج الكرب المستجاب مكتوب لراحة النفس وقضاء الحوائج

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 10 أكتوبر 2026

الساعي

عمر الساعي كلمة السر.. مفاجأة محتملة من عموتة في قمة الأهلي والزمالك

الخلافات الزوجية -صورة تعبيرية

هل كلمة "عليّ الطلاق" تعد طلاقا؟.. تعرف على الحكم الشرعي ورأي الإفتاء

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

ترشيحاتنا

هجوم أوكراني

مقتل شخص وإصابة 13 آخرين في هجوم أوكراني على مقاطعة بيلجورود الروسية

سول وطوكيو

سول وطوكيو تؤكدان أهمية شراكتهما الأمنية لمواجهة التهديدات النووية لبيونج يانج

غطاء الريش الأثري

سياسي نمساوي يتعهد بإعادة غطاء موكتيزوما الأثري إلى المكسيك إذا فاز بالرئاسة

بالصور

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر بمكونات بسيطة

طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر
طريقة عمل الكشري الإسكندراني بالعدس الأصفر

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب بعد سن الأربعين؟.. خبراء يوضحون الأسباب

لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟
لماذا يصبح فقدان الوزن أصعب مع التقدم في العمر؟

فستان كاجوال.. هيدي كرم تستعرض رشاقتها | شاهد

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

هل الرز البايت يسبب التسمم الغذائي والسرطان؟.. حقيقة الأمر

هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟
هل الرز البايت يحتوي على سموم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: «جعلوني مجرمًا» من السينما إلى التأثير في التشريع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

المزيد