الجيش الروسي يسيطر على بلدتين في مقاطعة خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي لوكاشوفو ولوبانوفكا في مقاطعة خاركوف.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"تقوم وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية في مقاطعة خاركوف، بضغط حلقة التطويق وتوسيع منطقة السيطرة الخارجية، وتم تحرير بلدتي لوكاشوفو ولوبانوفكا في الحصار".

وأوضحت أن "القتال جارٍ من أجل تحرير بلدات نيكولايفكا وفارفاروفكا وريزنيكوفو ونيفيودوفكا وتشرنو في في مقاطعة خاركوف".

وأشارت إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، خلال اليوم، في حلقة الحصار بلغت ما يصل إلى 45 عسكريًا، ليصل عدد الخسائر إلى ما يصل إلى 270 جنديًا في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية".

وأوضح البيان، أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية سيطرت على خطوط ومواقع إستراتيجية، وتمكنّت من إلحاق خسائر بشرية بالقوات الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات أوكرانية في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 220 عسكريًا، كما تمكّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، نحو 525 عسكريًا.

وأضاف أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية حسّنت مواقعها على طول خط الجبهة الأمامية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 150 عسكريًا، فيما واصلت قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق الدفاعات الأوكرانية، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وتمكنت من دحر تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 275 عسكريًا.

وبحسب البيان، فإن "منظومات الدفاع الجوي أسقطت صاروخين من طراز "هيمارس" و725 طائرة مسيرة أوكرانية".