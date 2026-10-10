بنت الفيوم تحصد 9 ميداليات في بطولتي إفريقيا والعرب لرفع الأثقال بالجزائر

حققت البطلة المصرية هاجر أحمد ابنة محافظة الفيوم إنجازا رياضيا مميزا بعدما حصدت 9 ميداليات خلال مشاركتها في بطولتي إفريقيا والبطولة العربية لرفع الأثقال بالجزائر ضمن منافسات وزن 57 كجم تحت 20 سنة لتضيف إنجازا جديدا إلى سجل الرياضة المصرية.

9 ميداليات متنوعة في البطولتين

وجاءت حصيلة ميداليات هاجر أحمد بواقع ميداليتين ذهبيتين في منافسات الخطف و5 ميداليات فضية في منافسات الكلين والنتر وميداليتين برونزيتين في إنجاز يعكس قدراتها الفنية وإصرارها على تحقيق نتائج مميزة وقدرتها على المنافسة في البطولات القارية والعربية.

دعم المواهب الرياضية في الفيوم

ويعكس تألق البطلة هاجر أحمد حجم المواهب الرياضية التي تزخر بها محافظة الفيوم كما يسلط الضوء على رياضة رفع الأثقال بالمحافظة والجهود المبذولة لاكتشاف المواهب الواعدة وإعداد أبطال قادرين على المنافسة وتحقيق الإنجازات في مختلف البطولات ويبرز في هذا الإطار دور الدكتور محمد رجب جمعة رئيس منطقة الفيوم لرفع الأثقال في الاهتمام باللعبة ومتابعة مسيرة أبطالها إلى جانب جهود المدربين بالمحافظة الذين يواصلون العمل على تطوير المستوى الفني للاعبين واللاعبات وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المختلفة وتحقيق نتائج مشرفة.

هاجر أحمد نموذج مشرف لبنات الفيوم

وتؤكد هذه النجاحات أهمية مواصلة دعم المواهب الرياضية الشابة والاهتمام بالتدريب والتأهيل بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين لرياضة رفع الأثقال بالفيوم وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في المنافسات المحلية والدولية وتبقى هاجر أحمد نموذجا مشرفا لبنات الفيوم بعدما نجحت في تحقيق إنجاز يبعث على الفخر ويؤكد قدرة أبناء المحافظة على الوصول إلى منصات التتويج مع توافر فرص التدريب والدعم والرعاية وسط آمال بمواصلة نجاحاتها ورفع علم مصر في المشاركات المقبلة.