ظهور ثعبان داخل حمام مسجد بقرية عبد السلام عارف بالبحيرة

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ظهور ثعبان داخل حمام مسجد بقرية عبد السلام عارف في مركز بدر بالبحيرة.

وسادت حالة من القلق بين أهالي قرية عبد السلام عارف التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، عقب ظهور ثعبان داخل حمام أحد المساجد بالقرية، في واقعة أثارت مخاوف المواطنين بشأن سلامة المصلين والمترددين على المسجد.

وأثار ظهور الثعبان داخل حمام المسجد حالة من الحذر بين الأهالي، خاصة أن المكان يستخدمه المصلون ورواد المسجد، ما دفع إلى تداول الواقعة وسط مطالب بضرورة التعامل معها والتأكد من سلامة المكان.

وطالب الأهالي بسرعة فحص حمام المسجد ومحيطه للتأكد من عدم وجود ثعابين أخرى، حفاظًا على سلامة المصلين والأهالي، ومنع تعرض أي شخص للخطر.