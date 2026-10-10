بيعاكس الطالبات.. ضبط سباك استعرض بدراجة نارية أمام مدرسة بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وآداء حركات إستعراضية بالطريق العام بكفر الشيخ معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدارجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون لوحات معدنية" وقائدها ( سباك - مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق)، حال تواجده أمام إحدى المدارس بدائرة القسم وقيامه بمعاكسة الفتيات أثناء دخولهن المدرسة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه بقصد الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجة.. واتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





