بطارية كبيرة 5100 mAh.. نوبيا تعلن عن هاتف الألعاب Nubia Play

أعلنت شركة نوبيا Nubia، رسميا، عن هاتفها الأحدث من الفئة المتوسطة والمخصص للألعاب Nubia Play، والذي يتميز بمعالج Snapdragon 765G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.





ووفقا لما ذكره موقع "fonearena" التقني، يأتي هاتف Nubia Play، بشاشة AMOLED بقياس 6.65 بوصة، بدقة FHD +، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 240 هرتز.





ويضم هاتف Nubia Play، كاميرا رباعية خلفية، مع عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل بفتحة عدسات f/1.75، مع فلاش LED ومستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.





ويعمل هاتف Nubia Play، بمعالج Snapdragon 765G، يدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، كما يدعم الهاتف نظام تبريد ICE2.5، الذي يضم تبريد سائل من خلال أنبوب تبريد 61 مم، مع مواد للتبريد مثل الجرافيت الموصل حراريًا، مع رقائق نحاسية يمكن أن تخفض درجة حرارة الجهاز حتى 16 درجة مئوية.





ويحتوي هاتف Nubia Play، على مفاتيح تشغيل الألعاب تعمل باللمس المزدوج لتجربة لعب أفضل، إلى جانب بطارية بسعة 5100 مللي أمبير/الساعة، مع دعم ميزة الشحن السريع بإستطاعة 30 واط، ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 339 دولار.