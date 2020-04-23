AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير: اتحاد الكرة ليس له علاقة بأزمة الأهلى وعبد الله السعيد ..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:59 ص
حسام الحارتي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري ليس له علاقة بأزمة عبد الله السعيد والنادي الأهلي .



وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " اون تايم سبورتس"، أن البنود الموقعة في عقد عبد الله السعيد مع اتحاد جدة السعودي والنادي الأهلي تنص على اللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، لإنهاء تلك الأزمة دون تدخل أي جهات أخري .



ومن جهة أخري أكد أحمد شوبير أن  محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لم يطلب تأجيل القضية مع نادي الزمالك .



وتابع:" كهربا متمسك بحقه مع نادي الزمالك ولايتراجع عن موقفه ".



وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم ".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غضب عارم.. شوبير يكشف قرارات الأهلى القوية ضد اتحاد الكرة بعد عقوبات السوبر

مثل الحضري.. اتحاد الكرة يكشف كواليس رحيل كهربا عن الزمالك وتوقيعه لـ الأهلي

اتحاد الكرة: موقف كهربا يشبه صراع الأهلي وعصام الحضري.. وعقوبات صارمة حال إدانته

هاني حتحوت: اتحاد الكرة لن يقدم جديدا للأهلي في قضية عبد الله السعيد

كواليس جديدة في أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي .. فيديو

الأهلي وعبد الله السعيد لعبة قط وفار .. الأحمر جدد له قبل انتقاله للزمالك والفيفا تصدر قرارا صادما

ترشيحاتنا

إطلالة جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور

السلطات السعودية تداهم شققا مفروشة للمساج والحلاقة والحمام المغربى بالرياض.. فيديو

حسن جمعة لـ صدى البلد: وفاة نجم الأهلي أصعب موقف في حياتي.. وأهدافي في الزمالك الأغلى | حوار

بالعجوة والزنك.. القضاء على الخفافيش بسمالوط

بنطلون سمية الخشاب وفستان زينة يثيران الجدل في خلي بالك من فيفي

بعد توجيهات السيسي.. قرارات جديدة للحكومة في رمضان لمواجهة كورونا

AdvertisementS

أول فريق ينسحب من دوري أبطال أفريقيا بسبب كورونا

موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.. تفاصيل

الأهلي يكشف موقفه النهائي من أزمة عبدالله السعيد عقب قرار الفيفا

كهربا ينعى عامل غرفة ملابس الأهلي بكلمات مؤثرة

اخبار النادي الاهلي.. راتب خيالي لـ كينو.. صدمة من اتحاد الكرة بشأن قضية عبدالله السعيد

حسن جمعة لـ صدى البلد: وفاة نجم الأهلي أصعب موقف في حياتي.. وأهدافي في الزمالك الأغلى | حوار

أخبار الرياضة .. موعد استئناف دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية .. راتب شهري خيالي لـ كينو في الأهلي

الأهلي يوجه رسالة لـ حسام عاشور..فيديو

بث مباريات الدوري الإنجليزي مجانا حال عودته.. تعرف على القنوات الناقلة

رضا عبد العال ينفعل على مجدي عبد الغني ويرفض ترشح مجلس أبوريدة لاتحاد الكرة.. فيديو

السعودية تفاضل بين 3 مدربين كبار لقيادة نيوكاسل يونايتد.. تفاصيل

إسلام الشاطر: الأهلي لا يلتفت لغيره.. فنحن نادي القرن والأكثر تتويجا في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد مفزع لهجوم وتدافع مئات العمال في الكويت على وجبات الطعام ..شاهد

بملابس عصرية.. حلا شيحة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

«هنطهرها شارع شارع وحارة حارة» لليوم الـ 27 على التوالي: تعقيم وتطهير 5 مساجد و33 شارعا بمنطقة جزيرة الذهب وكولدير