شوبير: اتحاد الكرة ليس له علاقة بأزمة الأهلى وعبد الله السعيد ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري ليس له علاقة بأزمة عبد الله السعيد والنادي الأهلي .









وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " اون تايم سبورتس"، أن البنود الموقعة في عقد عبد الله السعيد مع اتحاد جدة السعودي والنادي الأهلي تنص على اللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، لإنهاء تلك الأزمة دون تدخل أي جهات أخري .









ومن جهة أخري أكد أحمد شوبير أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لم يطلب تأجيل القضية مع نادي الزمالك .









وتابع:" كهربا متمسك بحقه مع نادي الزمالك ولايتراجع عن موقفه ".









وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم ".



