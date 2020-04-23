شوبير: اتحاد الكرة ليس له علاقة بأزمة الأهلى وعبد الله السعيد ..فيديو

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن اتحاد الكرة المصري ليس له علاقة بأزمة عبد
الله السعيد والنادي الأهلي .
وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " اون تايم
سبورتس"، أن البنود الموقعة في عقد
عبد الله السعيد مع اتحاد جدة السعودي والنادي الأهلي تنص على اللجوء إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"،
لإنهاء تلك الأزمة دون تدخل أي جهات أخري .
ومن جهة أخري أكد أحمد شوبير أن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي لم
يطلب تأجيل القضية مع نادي الزمالك .
وتابع:" كهربا متمسك بحقه مع نادي الزمالك ولايتراجع عن موقفه ".
وتسبب انتشار فيروس كورونا في توقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم ".