شعبة السيارات: تراجع المبيعات 80٪.. وتوقعات بزيادة الأسعار بعد كورونا

وطالب السبع بضرورة إيجاد آلية سريعة لإعادة فتح التراخيص أمام السيارات الجديدة فقط، حيث انها لن تزيد في مصر كلها عن 400 سيارة يوميا وبالتالي لن تكون هناك تكدسات بوحدات المرور.





وأوضح انه يمكن أن تكون الوحدة مفتوحة فقط للفحص الفني خاصة وأنه يمكن حاليا ان يدفع مالك السيارة وان ينهي جميع الإجراءات المادية من خلال الإنترنت.

وعن أسعار السيارات حاليا أوضح السبع ان سوق السيارات في العالم كله لم تتضح ملامحه حتى الآن حيث أن العديد من المصانع والموردين والمستوردين متوقفين تماما عن الشراء خاصة وان تكاليف الشحن تضاعفت كثيرة في ظل أزمة كورونا ولذلك فإن المعروض بالأسواق قليل جدا بالإضافة إلى تراجع الطلب أيضا وهذا يجعل السوق مبهما.

وأضاف السبع ان اسعار السيارات في مصر قد تشهد ارتفاعا بعد عودة السوق لطبيعته وخاصة وان الكميات الموجودة حاليا من السيارات لن تزيد خلال فترة الأزمة ولكن بعد انتهائها قد تشهد ارتفاعا حتى تدور عجلة البيع والشراء مرة أخرى.