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فن

إليسا في طريقها للمليون الخامس بأغنية هنغني كمان وكمان.. فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:20 ص
اليسا
اليسا
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شروق ابراهيم

حققت أغنية هنغني كمان وكمان للفنانة اللبنانية إليسا 4 ملايين ونصف مشاهدة بعد طرحها يوم 12 ابريل الماضي عبر قناة شركة روتانا الرسمية بموقع يوتيوب.


وتقول كلمات أغنية «هنغني كمان وكمان» للفنانة اللبنانية إليسا: 

"لما نروح ونسافر حتة بعيدة .. لما بندخل قصة حب جديدة .. لما بنتجمع في مناسبة سعيدة  .. بنغنى .. لما نطير مالفرحة لعالم تانى .. لما تضيق الدنيا علينا ونعانى .. لما بنفصل م الدنيا دي ثوانى .. بنغنى.. هنعيش لسه ياما ونشوف .. هنعيش تحت أى ظروف .. هنعيش لسة ياما ونشوف .. هنعيش يللا بينا نعيش .. هنغنى كمان وكمان.. وهنرقص عالاحزان .. ويا دنيا جنان بجنان....ويا دنيا جنان بجنان".

"هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور، وألحان وفواصل موسيقية: محمد يحيي

، توزيع: إلهامي دهيمة تسجيل: استديو هادي شرارة، وميكس وماسترينغ: إيلي بربر.

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