قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن أرض فرع 6 أكتوبر
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعودون إلى إيران
كيف نحتفل بمولد النبي؟.. عمرو الورداني: لا يقتصر على القصائد والإنشاد
بعد الإفراج عنه.. أحمد عبد القادر ميدو: شكرًا رئيس مصر البطل.. طول عمرنا إيد واحدة ضد الشر
تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة فيهين في كأس ألمانيا
بعد قرار الحكومة.. إنشاء إدارة الإيجار والسكن البديل لتلقي طلبات المستأجرين
عبير الشربيني: الصحراء الغربية منطقة واعدة لاكتشاف البترول
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل تم استبعاده؟ .. «شوبير» يكشف عن أزمة في الزمالك بشأن قيد الجزيري

الجزيري
الجزيري
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة جديدة بشأن تقيد الجزيري داخل قائمة فريق نادي الزمالك .

وقال أحمد شوبير  عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ''الزمالك دخل في مشكلة لأن الجزيري مقيد داخل قائمة الفريق، وفيريرا قال مش عايزه وغالبًا كدة ممكن اللاعب يتم استبعاده من التدريبات الجماعية من الأساس، اللاعب سيكون خارج الزمالك طالما فيريرا على رأس الجهاز الفني، وهو لاعب أجنبي وبيقبض بالدولار وهيفضل يقبض لكن مش هيلعب''.

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن بلاغ من الزمالك للنائب العام بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "الزمالك يتقدّم ببلاغ للنائب العام بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك.

وأضاف: "وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة".

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف  إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني.

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة  في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه  على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي، والذي يُعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان.

الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة بشأن الإعلامي أحمد شوبير الجزيري الزمالك التدريبات الجماعية للنائب العام فيريرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

أعضاء الشبكة

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

ترشيحاتنا

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة وغياب لاعب هام

بعد فوزه على فاركو.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

ثقب أسود

ثقب أسود يحير العلماء ويهدد كوكب الأرض.. ما القصة؟

مثلث برمودا

مثلث الموت يبتلع سفينة فى دقيقتين.. لغز برمودا يقترب من الحل

بالصور

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

صبا مبارك رفقة كريم فهمى وزوجته

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

خالد عليش
خالد عليش
خالد عليش

فيديو

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد