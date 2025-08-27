هل تم استبعاده؟ .. «شوبير» يكشف عن أزمة في الزمالك بشأن قيد الجزيري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن أزمة جديدة بشأن تقيد الجزيري داخل قائمة فريق نادي الزمالك .

وقال أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ''الزمالك دخل في مشكلة لأن الجزيري مقيد داخل قائمة الفريق، وفيريرا قال مش عايزه وغالبًا كدة ممكن اللاعب يتم استبعاده من التدريبات الجماعية من الأساس، اللاعب سيكون خارج الزمالك طالما فيريرا على رأس الجهاز الفني، وهو لاعب أجنبي وبيقبض بالدولار وهيفضل يقبض لكن مش هيلعب''.

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن بلاغ من الزمالك للنائب العام بخصوص ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود مخالفات بخصوص أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك.

وأضاف: "وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة".

وطالب المجلس بتحويل هذا الملف إلى نيابة الأموال العامة، مع تأكيد أعضاء المجلس على استعدادهم للمثول للتحقيق أمام الجهات المختصة لاستيضاح الحقيقة والرد على كافة الاتهامات والأكاذيب التي تنال من الذمة المالية لأعضاء المجلس بدون أي سند قانوني.

ويؤكد مجلس إدارة النادي تقديره الكامل لكافة مؤسسات الدولة في إطار دوره الوطني على مدار تاريخه، كما يؤكد المجلس حرصه على التعامل بشفافية ومصداقية كعادته أمام الرأي العام في جميع الملفات، وخاصة ملف أرض الفرع الجديد للنادي، والذي يُعد بمثابة الحلم الكبير لجماهير الزمالك في كل مكان.