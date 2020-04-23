سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا إلى 1716 حالة

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وبذلك يصبح العدد الكلي 1716 حالة.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قالت وزاةر الصحة العمانية إنه من بين حالات الإصابة الجديدة 33 حالة لعمانيين و69 حالة حالة لغير عمانيين.





واضافت الصحة العمانية أن عدد الوفيات هو 8 حالات وفاة؛ منذ ظهور الفيروس في البلاد.





وكانت السلطات العمانية، قد قررت إغلاق العاصمة مسقط اعتبارا من 10 أبريل في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.





كما قررت السلطات استمرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر واستمرار خدمة التعلم عن بعد.