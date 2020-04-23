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فن

بـ فيديو جديد من المطبخ .. ريهام أيمن تشعل تيك توك

الخميس 23/أبريل/2020 - 09:13 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود

مع خضوع الفنانات للحجر المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، اتجهت بعضهن لتطبيق "تيك توك" لعمل فيديوهات يكسرن بها حالة الملل.


 شاركت الفنانة ريهام أيمن متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك. 


وظهرت ريهام أيمن من الحجر المنزلي تحاول التفاعل مع أصوات أدوات المطبخ معلقه علي الفيديو تحدي الفطار.


 وجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة ريهام ايمن مسلسل “العراف” وفيلم “قلب الأسد”.


وتزوجت من الفنان شريف رمزي في2015 "العراف" تأليف يوسف معاطي، بطولة عادل إمام، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد فلوكس، محمد الشقنقيري، شيرين، طلعت زكريا، ومن إخراج رامي إمام.

##breakfastchallenge

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