القطة بتاعتي عروسة.. علي غزلان ومنة عرفة يثيران الجدل بفيديو جديد .. شاهد

نشر اليوتيوبر على غزلان، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي على تطبيق تيك توك ظهر فيه كالمعتاد مع الفنانة الشابة منة عرفة، التي لم يعلن ارتباطه بها بشكل رسمي حتى الآن على الرغم من ظهورهما المتكرر في مناسبات عدة منذ عدة أشهر.





وظهرت منة عرفة وهي تغني، وعلق على الصورة قائلًا: "القطة بتاعتي يجماعه والله كبرتي وبقيتي عروسة".





وكان اليوتيوبر على غزلان، كشف عن طبيعة العلاقة التى تربطه بـ منة عرفة، مؤكدا أنهم أصدقاء وهو الأمر الذى اعتبره البعض مفاجأة خاصة أنه كان صرح من قبل عن وجود ارتباط رسمى خلال فترة قصيرة.





والجدير بالذكر أن جاء رد على غزلان غامضا للغاية،أثناء لقائه فى برنامج تليفزيونى قائلا: "علاقتي بالفنانة منة عرفة فى الوقت الحالى تعتمد على العمل، ولكن يمكن أن تتطور فى الفترة المقبلة ويصبح هناك إعلان رسمى عن الارتباط، ولكن حتى هذه اللحظة هى صديقة مقربة".





وعلى الجانب الآخر انضمت الفنانة الشابة منة عرفة لمسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، والعمل من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى .