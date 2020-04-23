متى ينصح بالعزل المنزلي أو في المستشفى بسبب فيروس كورونا

الحجر الصحي هو البقاء في منشأة معينة أو البقاء في المنزل، وبعد انتهاء فترة الحجر الصحي يتم تسريح الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا كوفيد 19.
قد يطلب الأطباء أو مسؤولو دوائر الصحة المحلية من الناس حجر أنفسهم صحيًا أو يلزمونهم بذلك في الحالات التالية: الأشخاص الذين خالطوا شخصًا مصابًا بكوفيد ، أو الأشخاص الذين يُشتبه بتعرضهم لكوفيد 19، أو الأشخاص الذين عادوا مؤخرًا من منطقة تشهد انتشارًا محليًا مستمرًا.
إذا كنت متقيدًا بالحجر الصحي المنزلي حاليًّا بسبب الاشتباه بتعرضك لكوفيد 19، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن تراقب نفسك على النحو التالي:
- راقب وانتبه للعلامات والأعراض الشائعة، مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.
- أبقِ مسافة 6 أقدام (2 متر) بينك وبين الآخرين.
- إذا ظهرت عليك الأعراض، افحص درجة حرارتك.
- اعزل نفسك عن بقية أفراد الأُسرة داخل المنزل إذا شعرت بالمرض.
- اتصل بطبيبك إذا ساءت الأعراض.
- افحص درجة حرارتك مرتين في اليوم.
- ابْقَ في المنزل لمدة 14 يومًا.
- ابْقَ بعيدًا عن الآخرين قدر الإمكان، خاصةً الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة في حال إصابتهم بالعدوى.
قد يطلب الأطباء أو مسؤولو دوائر الصحة المحلية من الناس حجر أنفسهم صحيًا أو يلزمونهم بذلك في الحالات التالية: الأشخاص الذين خالطوا شخصًا مصابًا بكوفيد ، أو الأشخاص الذين يُشتبه بتعرضهم لكوفيد 19، أو الأشخاص الذين عادوا مؤخرًا من منطقة تشهد انتشارًا محليًا مستمرًا.
إذا كنت متقيدًا بالحجر الصحي المنزلي حاليًّا بسبب الاشتباه بتعرضك لكوفيد 19، توصي مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بأن تراقب نفسك على النحو التالي:
- راقب وانتبه للعلامات والأعراض الشائعة، مثل الحمى أو السعال أو ضيق التنفس.
- أبقِ مسافة 6 أقدام (2 متر) بينك وبين الآخرين.
- إذا ظهرت عليك الأعراض، افحص درجة حرارتك.
- اعزل نفسك عن بقية أفراد الأُسرة داخل المنزل إذا شعرت بالمرض.
- اتصل بطبيبك إذا ساءت الأعراض.
- افحص درجة حرارتك مرتين في اليوم.
- ابْقَ في المنزل لمدة 14 يومًا.
- ابْقَ بعيدًا عن الآخرين قدر الإمكان، خاصةً الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة في حال إصابتهم بالعدوى.