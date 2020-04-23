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الإفتاء: يجوز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة فى رمضان..فيديو

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:13 ص
زكاة الفطر
زكاة الفطر
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آيات احمد
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء، إنه من الممكن أن يعجل بزكاة المال من الآن لمساعدةا لفقراء،

 لافتًا إلى ان أبو العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم " هلى لى أن اعجل زكاة مالى، فأذن له بتعجيل الزكاة لعامين قادمين".

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتتضرر البعض فمن الممكن أن نعجل زكاة المال لعامين قادمين بمعنى دفع المبلغ مقدم.

وتابع أن  ثواب تعجيل الزكاة اعظم، مؤكدًا أنه يجوز خروج زكاة الفطر بداية من مغرب اليوم ، لأنه بمجرد رفع آذان المغرب نعتبر بدأنا اول يوم فى شهر رمضان المبارك.

وأوضح أنه يجب قراءة القرآن الكريم بتدبر، مؤكدًا أن كل حرف فى القرآن يحصل الشخص على 10 حسنات عند قراءته.

ونوه إلى أنه من الافضل أن يكون للإنسان عهد مع المصحف يوميًا بغض النظر عن شهر رمضان المبارك.

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