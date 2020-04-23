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منوعات

خوفا من كورونا.. القبض على فتاة عقب بصقها في وجه رجل شرطة بريطاني

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ألقت السلطات البريطانية، القبض على فتاة، وذلك عقب بصقها في فم رجل شرطة، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد بين رجال الشرطة البريطانية. 

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية احتجزت الفتاة البالغة من العمر 14 عاما، للاشتباه في سرقتها، وارتكاب سلوك معاد للمجتمع، عقب بصقها في فم رجل أمن بريطاني وركله. 

وقال بيان الشرطة البريطانية: "تم القبض على فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا من ترورو للاشتباه في اعتدائها على ضابطي شرطة بعد مكالمة من متاجر محلية في شارع بوسكاوين، ترورو، للاشتباه في أنها كانت تسرق وتتسبب في سلوك معادٍ للمجتمع". 

وتتزايد المخاوف بشأن سلامة العاملين في الخطوط الأمامية مثل الشرطة والمساعدين الطبيين وسط جائحة فيروس كوورنا المستجد. 

ويحاول العديد من الأشخاص بث الخوف في قلوب البعض عن طريق استخدام البصق والسعال في اعتداءاتهم خلال الفترة الماضية، وسط مخاوف من فيروس كورونا المستجد. 

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