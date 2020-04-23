AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 745 هاربًا من أحكام ومخالفات تموينية متنوعة بأسوان

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:28 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح

تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الامنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحه نارية و كمية من نبات البانجو المخدر تزن 9 كيلوجرام ، بجانب أسلحة بيضاء .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 745 حكم شملت ضبط 144 حكم حبس جزئى و 37 حكم حبس مستأنف و 427 أحكام غرامات و 133 أحكام المخالفات .

ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

كما واصلت الأجهزة الرقابية والتموينية تنفيذ إجراءاتها المشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حيث نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة فى ضبط 13 قضية تموينية متنوعة.

وقد شملت المضبوطات 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 3 قضية لمخالفات المخابز البلدية ، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية عن ضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وجارى الإستمرار فى القيام بحملات مماثلة على كافة الأسواق بالمراكز والأقسام على مستوى المدن والقرى لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 10 كجم بانجو و734 هاربا من أحكام وقضايا تموينية ومرورية بأسوان

ضبط 532 هاربا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية بأسوان

ضبط 744 هاربا من أحكام ومخالفات مرورية وتموينية متنوعة بأسوان

حملات متواصلة لضبط الهاربين من أحكام ومخالفات التموين والمرور بأسوان

حملات أمنية متواصلة بأسوان لضبط الخارجين عن القانون

ضبط 2000 قرص مخدر و744 هاربًا في أسوان

ترشيحاتنا

توقعات باستمرار حالة العزل الطبي والإغلاق حول العالم حتى 2021

هل يقبل صيام من ينام طول نهار رمضان؟.. علي جمعة يوضح

بين الجوع والموت والكساد.. اقتصادي فائز بـ نوبل يكشف كيف حول كورونا أمريكا إلى دولة عالم ثالث

قبل رمضان.. ننشر أسعار الدواجن اليوم الخميس ٢٣-٤-٢٠٢٠

موت وخراب ديار.. محاكمة عسكرية وحبس 6 شهور لمصاب بكورونا في دولة عربية

المستشارة الألمانية تكشف حقيقة الوصول للمرحلة النهائية من جائحة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم تسجيل 3 إصابات.. استمرار سوق كوم الفرج بالبحيرة.. والأهالي يستغيثون.. فيديو وصور

هدايا وتورتة وشيكولاتة.. احتفالات بمستشفى عزل قها بعد خروج متعافين من كورونا..صور

شاهد.. رجل يبصق على المنتجات داخل سوبر ماركت في السعودية.. ومخاوف من كورونا