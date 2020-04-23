ضبط 745 هاربًا من أحكام ومخالفات تموينية متنوعة بأسوان

تستكمل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنفيذ حملاتها الامنية المكبرة لتحقيق الإنضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 5 متهمين وبحوزتهم 6 أسلحه نارية و كمية من نبات البانجو المخدر تزن 9 كيلوجرام ، بجانب أسلحة بيضاء .

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 745 حكم شملت ضبط 144 حكم حبس جزئى و 37 حكم حبس مستأنف و 427 أحكام غرامات و 133 أحكام المخالفات .

ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

كما واصلت الأجهزة الرقابية والتموينية تنفيذ إجراءاتها المشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين حيث نجحت الأجهزة التموينية بالتعاون مع الجهات الأمنية والمختصة فى ضبط 13 قضية تموينية متنوعة.

وقد شملت المضبوطات 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى، و 3 قضية لمخالفات المخابز البلدية ، كما أسفرت جهود الأجهزة المعنية عن ضبط 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجارى الإستمرار فى القيام بحملات مماثلة على كافة الأسواق بالمراكز والأقسام على مستوى المدن والقرى لضبط عملية البيع والشراء والتأكد من سلامة المنتجات.